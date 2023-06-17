Житель Челябинска убил ножом девятилетнюю дочь

Зломышленник попытался покончить с собой, но выжил

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Мужчина убил ножом свою дочь, после чего пытался совершить самоубийство в Челябинске. В настоящее время расследуется уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области.

"По данному факту расследуется уголовное дело, устанавливаем обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее в телеграм-канале Shot сообщили, что происшествие случилось утром в Центральном районе Челябинска. Отец напал на девятилетнюю дочь с ножом, пока жена была на работе. После этого он попытался покончить с собой, но выжил. Ему оказывают медицинскую помощь.