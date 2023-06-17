В Россию из Ирака экстрадировали участницу ИГ Лейлу Гатагажеву

По данным МВД, она обеспечивала террористов оружием за свои деньги

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ирак выдал России Лейлу Гатагажеву, которая обвиняется в содействии запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Ирак экстрадирована Лейла Гатагажева. В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, - сказала Волк. - Сегодня в аэропорту города Багдада она передана представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву".

По словам Волк, в октябре 2016 года Гатагажева прибыла в Сирию, где добровольно вступила в ряды ИГ. "Гатагажева оказывала помощь раненым боевикам, занималась стиркой и ремонтом их формы, приготовлением пищи, а также на собственные денежные средства обеспечивала их оружием", - добавила представитель МВД РФ.

На основании запроса МВД по Ингушетии Гатагажева была объявлена в международный розыск и задержана на территории Ирака. Указание об экстрадиции разыскиваемой дано Генпрокуратурой РФ.