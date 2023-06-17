Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Бабушкиной, задержанного с наркотиками

Андрей Гацунаев не признал вину

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы не нашел оснований для заключения под стражу супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к полицейскому и хранении наркотиков. Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, суд избрал Гацунаеву домашний арест.

"С участием Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 45-летнего мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконный оборот наркотических средств", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там также уточнили, что вину Гацунаев не признал, от дачи показаний отказался и возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным прокуратуры, 16 июня 2023 года на улице Коровий Вал сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находился обвиняемый. При проведении осмотра в салоне обнаружили сверток с наркотическим средством массой 0,53 г. "Затем обвиняемый, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за хранение и перевозку без цели сбыта наркотических средств, применил насилие в отношении сотрудника ДПС", - заявили ТАСС в прокуратуре Москвы, отметив, что расследование уголовного дела в отношении Гацунаева находится на контроле ведомства.

Дело в отношении Гацунаева возбудил СК России. При задержании Гацунаева его супруга находилась с ним в машине, ее допросили по этому уголовному делу и потом отпустили. Кроме того, в квартире супругов провели обыск.