17 июня, 14:05

В Тюменской области в ДТП погиб человек

Пострадали трое

ТЮМЕНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Тюменской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области в субботу.

"Сегодня [17 июня] произошло ДТП с летальным исходом на 40 км автодороги Аромашево - Вагай в Аромашевском районе Тюменской области. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Camry, которым управлял 38-летний водитель, лишенный права управления транспортом за пьяное вождение, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В аварии погиб 40-летний пассажир. Ранены 38-летний водитель, а также пассажиры 36 и 34 лет, они госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.

Водитель был пьян, показания алкотестера составили 1,53 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства ДТП выясняются. 

Теги:
РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
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