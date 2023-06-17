17 июня, 14:25,
обновлено 17 июня, 15:15
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО

По городу выпустили 15 ракет

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня, выпустив по городу 15 ракет. Об этом сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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"Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.

Как позднее уточнил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько, в результате обстрела были повреждены четыре дома в Никитовском районе на улицах Батюка, Королева и Фадеева. 

Теги:
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