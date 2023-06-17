В Буйнакске дождь с градом повредил крыши домов и автомобили

В реке Терек повысился уровень воды

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Кровли домов и автомобилей повреждены в Буйнакске из-за прошедшего в субботу дождя с градом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Дагестан.

"В Буйнакске вследствие прохождения кратковременного ливневого дождя с градом получили повреждения кровли домов и автомобили", - говорится в сообщении.

Для оказания помощи в город выехала оперативная группа спасателей.

По данным пресс-службы Кизилюртовского района Дагестана, из-за дождя повысился уровень воды в реке Терек.

В социальных сетях также распространились видео о последствиях прошедшего дождя в Избербаше, однако в региональном ГУ МЧС сообщили, что жалоб и звонков от населения города не поступало. "Информация уточняется", - добавили в ведомстве.