В Ростовской области спасли пятерых унесенных в море детей

Подростков унесло в Таганрогский залив на расстояние 1 км

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. В Ростовской области спасли пятерых подростков, которых унесло в Таганрогский залив. Инцидент случился в субботу днем на центральном пляже Таганрога, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Компания ребят в возрасте 12-16 лет каталась на сапах, родители были поблизости на берегу. Детей унесло на 1 км в открытое море. Спасатели благополучно доставили их на берег", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, несмотря на предупреждение спасателей об усилении ветра и высокой волне, подростки вышли на воду и попали в так называемый тягун, что является частым явлением в этих водах. Медицинская помощь подросткам не понадобилась. Кроме того, в этот же день спасатели помогли добраться к берегу семье с двумя детьми, отправившейся в Таганрогский залив на моторной лодке. У лодки возникли неисправности с двигателем.

Ранее в ГУ МЧС России по региону предупреждали об ухудшении погоды. В течение суток 17 июня в Ростовской области действует штормовое предупреждение о сильных дождях, ливнях с грозой и градом, усилении ветра до 20-23 м/ с.