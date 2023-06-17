17 июня, 15:24
Военная операция на Украине

ФСБ вынесла предостережение петербуржцу за попытки установить контакты с ВСУ

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

По данным ведомства, мужчина одновременно имеет гражданства России и Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике объявили официальное предостережение жителю Петербурга, который в начале 2023 года пытался установить контакты с представителями Вооруженных сил Украины, чтобы в дальнейшем оказывать им различную помощь. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями украинских вооруженных формирований - одного из подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины, непосредственно участвующего в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, - для последующего оказания им различного рода помощи", - говорится в сообщении.

Мужчина одновременно является гражданином России и Украины. Его действия в ФСБ расценили как намерение совершить государственную измену. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация