ФСБ вынесла предостережение петербуржцу за попытки установить контакты с ВСУ

По данным ведомства, мужчина одновременно имеет гражданства России и Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике объявили официальное предостережение жителю Петербурга, который в начале 2023 года пытался установить контакты с представителями Вооруженных сил Украины, чтобы в дальнейшем оказывать им различную помощь. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями украинских вооруженных формирований - одного из подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины, непосредственно участвующего в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, - для последующего оказания им различного рода помощи", - говорится в сообщении.

Мужчина одновременно является гражданином России и Украины. Его действия в ФСБ расценили как намерение совершить государственную измену.