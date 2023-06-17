На Кубани количество подтопленных из-за ливней придомовых территорий увеличилось втрое

В зоне подтоплений оказалось около 500 территорий и 94 домовладения

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Количество придомовых территорий, подтопленных на Кубани паводковыми водами в результате ливней, с утра субботы увеличилось в три раза, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщали в ведомстве, на утро 17 июня подтопленными оставались 146 придомовых территорий и 10 домовладений в Лабинском, Кавказском и Усть-Лабинском районах. "По состоянию на 16:00 в результате добегания паводочной волны, как выявлено по результатам обследования территорий оценочными комиссиями, в трех районах Краснодарского края подтоплены 492 придомовые территории, в 94 домовладениях находится вода", - говорится в сообщении с уточнением, что уровень воды в реках снижается.

Ранее власти Лабинского района сообщили об эвакуации пациентов и медиков участковой больницы в станице Владимирской. Из-за угрозы подтопления перевезли 26 постояльцев дома социального обслуживания и 5 сотрудников.

Дожди идут в Краснодарском крае с конца мая. За последнюю неделю в общей сложности в крае подтопило 16 городов и районов, вода заходила на 1,8 тыс. придомовых территорий, включая почти 900 домов. Синоптики прогнозируют новую волну ливней с грозами и возможный подъем уровня воды в реках в Краснодарском крае. Штормовое предупреждение о непогоде на Кубани продлили до 19 июня.