В Самаре следователи начали проверку после смерти спортсмена на соревнованиях на Волге

По предварительной версии, он утонул

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по факту смерти спортсмена во время соревнований на Волге в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Следователи выясняют обстоятельства смерти спортсмена во время соревнований на Волге в Самаре. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Екатеринбурга 1986 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, утром 17 июня во время соревнований по триатлону спортсмен нырнул в Волгу с баржи, расположенной на реке напротив Первомайского спуска, и пропал. В результате поисково-спасательных мероприятий мужчину обнаружили мертвым. Предварительная причина смерти - утопление.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, осматривают место, опрашивают очевидцев и готовят к назначению несколько медицинских экспертиз. По результатам проверки примут процессуальное решение.