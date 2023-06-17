17 июня, 17:19,
обновлено 17 июня, 18:08
Военная операция на Украине

В Ясиноватой сообщили о гибели человека в результате удара ВСУ

Мэр города Дмитрий Шевченко добавил, что в результате обстрела повреждения получил детский сад №5

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Пожилой мужчина погиб в Ясиноватой ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ, также ранения получила женщина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

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"В результате обстрела (вооруженными формированиями Украины - прим. ТАСС) города Ясиноватая погиб мужчина 1961 года рождения. Ранение получила женщина 1969 года рождения", - написал он.

Мэр добавил, что в результате обстрела повреждения получил детский сад №5.

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего по населенному пункту в субботу было выпущено около 35 снарядов. 

Теги:
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