Число погибших из-за подтоплений из-за ЧП на Каховской ГЭС выросло до 29

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что будут выплачены установленные решением врио губернатора Владимира Сальдо компенсации - 1 млн рублей семье каждого погибшего

ГЕНИЧЕСК, 17 июня. /ТАСС/. Количество погибших на левобережье Днепра при подтоплениях из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС выросло до 29, сообщил в субботу в Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"По мере схода воды во всех трех пострадавших районах в полном объеме развернута работа по ликвидации последствий наводнения. Работаем, несмотря на циничные прицельные удары по спасателям и ремонтным бригадам. К сожалению, число погибших выросло до 29. Алешки - 12, Голая Пристань - 13, Новая Каховка - 4. Каждой семье, кто потерял родных, окажем всю необходимую помощь. Безусловно, будут выплачены и установленные решением врио губернатора Владимира Сальдо компенсации - 1 млн рублей семье каждого погибшего", - написал Алексеенко.

Он уточнил, что к вечеру субботы выплаты по 10 тыс. рублей получили уже 1 500 пострадавших. "Сегодня выплата проводилась не только в Новой Каховке, ПВР Скадовска и Железного Порта, но также в Алешках. Работали и выездные бригады пенсионного фонда", - добавил Алексеенко.

В субботу энергетики восстановили электроснабжение 28 улиц в Алешках и 6 в Голой Пристани. "В обоих городах ведутся работы по откачке воды из многоквартирных домов и объектов водоснабжения. Только после этого сможем приступить к замене оборудования и подать воду", - добавил он.