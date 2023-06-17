17 июня, 18:26

В Калужской области возбудили дело после убийства женщины из арбалета

Подозреваемого задержали

ТАСС, 17 июня. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины из арбалета в Калужской области, сообщила в своем Telegram-канале в субботу пресс-служба следственного управления СК по Калужской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Москвы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", - говорится в опубликованном сообщении.

По версии следствия, мужчина с женой ехал в сторону Брянска, в Калужской области он остановил автомобиль и выстрелил из арбалета в шею супруге, после чего закопал тело в лесополосе в Барятинском районе, а спустя два дня сообщил в полицию о пропаже человека.

Как уточняется в сообщении ведомства, следователи и криминалисты получили доказательства причастности подозреваемого к убийству жены, установили место ее захоронения. "Подозреваемый задержан. Следствием назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Согласно полученной информации, супруги планировали расторжение брака, и между ними был длительный конфликт", - говорится в сообщении СУ СК по региону. 

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