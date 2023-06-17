СМИ: не менее 11 человек погибли из-за тропического циклона в Бразилии

Еще 20 пропали без вести

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли и 20 пропали без вести из-за тропического циклона, обрушившегося накануне на южные бразильские штаты Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина. Как сообщает в субботу газета Folha de S.Paulo, около 3 тыс. человек остались без крова.

Непогода пришла в регион в ночь на 16 июня. Основной удар стихии пришелся на восточные районы атлантического побережья, также были затронуты сельскохозяйственные долины и горные районы. Всего под воздействие циклона попали более 40 муниципалитетов, где зафиксированы многочисленные подтопления, заблокировано или осложнено дорожное движение.

В отдельных районах скорость ветра достигала 55,5 м/с, а объем выпавших осадков доходил до 290 мм. Метеорологи считают, что в ближайшее время погода нормализуется. ВМС страны ведут поиски потерпевшего крушение в непогоду рыболовецкого судна, на борту которого было 12 человек. В результате похолодания, вызванного циклоном, в штате Мату-Гросу-ду-Сул погибло более 1 тыс. голов крупного рогатого скота. Ущерб местным фермерам составил не менее 3 млн реалов (около $600 тыс.).