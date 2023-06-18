18 июня, 02:31,
обновлено 18 июня, 03:50

В Приамурье в результате ДТП с участием двух автомобилей погиб подросток

Еще пять человек пострадали

ТАСС, 18 июня. Авария с участием двух автомобилей произошла в воскресенье в Приамурье, в результате погиб несовершеннолетний, еще пять человек пострадали, сообщила в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Амурской области.

ДТП произошло в Белогорском муниципальном округе. "По предварительной информации, в первой половине дня на 11-м км автодороги Пригородное - Поздеевка - Ромны произошло столкновение двух автомобилей - Honda Zest и Honda CR-V. В результате ДТП от полученных травм скончался несовершеннолетний 2010 года рождения, пять человек с различными травмами госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Организована проверка по факту аварии, сообщила в своем телеграм-канале прокуратура Амурской области. "18 июня 2023 года на автодороге сообщением с. Пригородное - с. Ромны на территории Белогорского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб несовершеннолетний 2010 года рождения. В медицинское учреждение госпитализированы 2 несовершеннолетних детей и 2 взрослых. <...> Прокуратура района организовала проверку, в том числе исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияАмурская область
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