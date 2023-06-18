СМИ: на севере Индии почти 100 человек погибли из-за сильной жары

Большинство из них были старше 60 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июня. /ТАСС/. Не менее 98 человек погибли из-за жары за последние три дня в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар. Об этом в воскресенье сообщил телеканал India Today.

По данным телеканала, в округе Баллия штата Уттар-Прадеш 15-17 июня 400 человек были госпитализированы с жалобами на самочувствие, из них 54 позже умерли. В эти дни в округе установилась жаркая погода. Так, в пятницу столбик термометра поднимался до отметки 42,2 градусов Цельсия.

По словам начальника службы здравоохранения округа Джаянта Кумара, большинство пациентов были старше 60 лет. "Все они страдали различными недугами, и их состояние ухудшилось из-за экстремальной жары", - пояснил он.

Аналогичная ситуация наблюдалась в последние сутки в соседнем штате Бихар. Там погибли 44 человека, большинство из них (35 человек) - в округе Патна, где в субботу температура достигала 44 градусов, а в одноименном городе - 44,7 градусов. В округе из-за жары закрыли школы до 24 июня.