18 июня, 06:17

СМИ: на севере Японии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Более 10 человек госпитализированы

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Более 10 человек получили травмы и были госпитализированы в воскресенье в результате ДТП в префектуре Хоккайдо на севере Японии, где пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным агентства Kyodo, двое из пострадавших находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют клиническую смерть, которую диагностировать может только врач, но не работающие на месте происшествий спасатели. Сотрудники местной полиции приступили к выяснению причин произошедшего. 

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