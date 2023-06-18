СМИ: на севере Японии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Более 10 человек госпитализированы

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Более 10 человек получили травмы и были госпитализированы в воскресенье в результате ДТП в префектуре Хоккайдо на севере Японии, где пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным агентства Kyodo, двое из пострадавших находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют клиническую смерть, которую диагностировать может только врач, но не работающие на месте происшествий спасатели. Сотрудники местной полиции приступили к выяснению причин произошедшего.