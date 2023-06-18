ВСУ атаковали с беспилотника село Белгородской области

Повреждены автомобиль и трактор

БЕЛГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в селе Новопетровка Белгородской области. Повреждены автомобиль и трактор, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. <…> Повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор", - написал он.

По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки украинского беспилотника нет.