Войска РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и гаубицу М777 в Херсонской области

Как сообщили в экстренных службах, на каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 18 июня. /ТАСС/. Соединения группировки российских войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гаубицу М777 в островной зоне в Херсонской области на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: склад с боеприпасами, гаубица М777 с боекомплектом. Потери: пять военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

На херсонском направлении российские войска также уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Антоновка. Уничтожены семь военнослужащих ВСУ, десять получили ранения, два автомобиля выведены из строя. Здесь же была уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом.

Позиция одного из подразделений ВСУ уничтожена на каховском направлении. Пять украинских военнослужащих уничтожены, шестеро получили ранения.