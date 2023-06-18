В Одессе запретили купание на городских пляжах из-за загрязнения воды

В областной военной администрации отметили, что не рекомендуется также гулять по побережью и рыбачить

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за значительного ухудшения качества воды, создающего опасность для здоровья. Об этом сообщили в воскресенье в Telegram-канале горсовета "Одесса официально".

"Пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасностью для здоровья населения Одессы. Купание на пляжах города Одессы запрещено", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это решение было принято на внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям исполнительного комитета Одесского горсовета. В свою очередь в Одесской областной военной администрации (ОВА) отметили, что не рекомендуется также гулять по побережью и рыбачить. Украинские СМИ публикуют фото появившихся на улицах города баннеров, сообщающих о запрете купаться.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер отмечал, что власти рекомендуют не посещать морское побережье и пляжи из-за загрязнения акватории Черного моря в регионе. Власти города сообщали, что в морской воде у побережья найдены возбудители ротавируса, сальмонеллы и холеровидные вибрионы, но опровергали данные об обнаружении там возбудителя холеры.

Власти Одессы и местные СМИ в последние дни сообщали, что море приносит мусор из районов, попавших в зону паводка после прорыва дамбы Каховской ГЭС, которая разрушилась в результате очередного удара украинских войск.