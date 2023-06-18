18 июня, 07:33

Под Астраханью пропали три человека во время прогулки на катере

В поисках в общей сложности задействованы три единицы техники и шесть человек

АСТРАХАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски троих жителей Москвы, в том числе несовершеннолетнего, которые пропали во время прогулки на катере в районе базы отдыха на территории Камызякского района Астраханской области. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по области.

"Поступила информация о безвестном исчезновении в природной среде трех граждан 1978, 1979 и 2011 годов рождения (жители Москвы), которые утром 17 июня вышли на катере с подвесным мотором Yamaha-100 из Астрахани и направились в сторону п. Станья. Крайний сеанс телефонной связи был 17 июня в 14:00 в районе базы отдыха "Капитан", - говорится в сообщении.

В поисках в общей сложности задействованы три единицы техники и шесть человек. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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