В Белгородской области за сутки зафиксировали около 120 прилетов

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших среди мирных жителей нет, но повреждения получили сельхозпредприятие и линии электропередачи

БЕЛГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Украинские военные за субботу выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 120 различных боеприпасов, пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждения получили сельхозпредприятие и линии электропередачи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляно село Белянка - зафиксировано 16 прилетов. Никто не пострадал. Повреждения получили два корпуса сельхозпредприятия - разбиты фасад, окна, емкости с зерном и водой. По поселку Калининский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Муром - 4 минометных снаряда, по хутору Панков - 4, по поселку Ленинский - 3, по селу Новая Таволжанка - 3, по хутору Мухин - 3. В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

По словам губернатора, в Белгородском районе за прошедшие сутки 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов - по селу Красный Хутор, 3 - по селу Наумовка, 2 - по селу Журавлевка. В селе Щетиновка противник сбросил гранату с БПЛА.

В Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок - зафиксировано 4 прилета. В Валуйском округе 3 артиллерийских снаряда выпущено по селу Вериговка.

В Волоконовском районе из миномета и артиллерии обстреляны хутор Старый и село Тишанка - в населенных пунктах зафиксированы 29 и 7 прилетов соответственно. Повреждена линия электропередачи. "В Грайворонском горокруге 3 минометных снаряда выпущено по окраине села Дроновка. Рядом с селом Безымено противник сбросил гранату с БПЛА", - добавил Гладков.