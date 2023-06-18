18 июня, 07:42

Подтопленными после дождей на Кубани остаются более 200 дворов в трех районах

Оценочные комиссии продолжают работу

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Подтопленными в трех районах Краснодарского края после ливней по состоянию на воскресенье остаются 183 придомовых территории, ликвидация последствий продолжается. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 3 районах Краснодарского края подтоплены 183 придомовые территории, в домовладениях воды нет. В настоящее время наблюдается снижение уровней воды в реках. Работы по ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на Кубани продолжаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оценочные комиссии продолжают работу.

В ночь с пятницы на субботу на Кубани вновь прошли сильные дожди. В субботу сообщалось, что оказались подтоплены 492 придомовые территории, в 94 домах находилась вода. В регионе до 19 июня действует штормовое предупреждение. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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