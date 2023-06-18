ВСУ выпустили два заряда с минами "Лепесток" по херсонскому эвакуационному пункту

Как сообщили в военно-гражданской администрации Голой Пристани, пункт разрушен, жертв нет

ГЕНИЧЕСК, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили два кассетных заряда, содержащих мины "Лепесток", по эвакуационному пункту, находящемуся в городе Голая Пристань Херсонской области. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале городской военно-гражданской администрации.

"По эвакуационному пункту, находящемуся в Голой Пристани по ул. 1 Мая, было выпущено два кассетных заряда, содержащих "Лепестки" [мины ПФМ-1 "Лепесток"]. Эвакуационный пункт был разрушен. К счастью, жертв нет", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что в настоящее время движение по ул. 1 Мая строго запрещено, так как там могут находится неразорвавшиеся мины.

Голая Пристань попала в зону подтоплений после разрушения Каховской ГЭС. Власти осуществляют эвакуацию населения из города.

Утром 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В зонуподтопления попали 35 населенных пунктов и территорий. По последним данным, в результате ЧС погибли 29 человек.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.