Сальдо заявил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла

По словам врио губернатора, в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью

ГЕНИЧЕСК, 18 июня. /ТАСС/. Активная фаза наводнения в Херсонской области, вызванного прорывом Каховской ГЭС из-за удара украинских войск, прошла, можно констатировать, что регион справляется с его последствиями. Об этом сообщил в воскресенье врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тыс. подтопленных домов", - написал он в своем Telegram-канале.

Врио губернатора добавил, что предстоит еще много работы. "На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: <...> мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения", - отметил он.

Сальдо также сообщил, что за сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на 4 м. По последним данным, с начала спасательной операции из попавших в зону подтопления населенных пунктов были эвакуированы почти 8 тыс. человек, в том числе 581 ребенок и 280 маломобильных граждан. 2 тыс. из них находятся в пунктах временного размещения. В больницы были доставлены 107 человек.

В регионе активно продолжается кампания по вакцинации от опасных заболеваний. За сутки были привиты 420 человек, всего - 1,8 тыс.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в результате подтоплений из-за ЧП на Каховской ГЭС выросло до 29.