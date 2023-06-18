18 июня, 08:49,
обновлено 18 июня, 09:09

Сальдо заявил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По словам врио губернатора, в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью

ГЕНИЧЕСК, 18 июня. /ТАСС/. Активная фаза наводнения в Херсонской области, вызванного прорывом Каховской ГЭС из-за удара украинских войск, прошла, можно констатировать, что регион справляется с его последствиями. Об этом сообщил в воскресенье врио губернатора области Владимир Сальдо.

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"Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тыс. подтопленных домов", - написал он в своем Telegram-канале.

Врио губернатора добавил, что предстоит еще много работы. "На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: <...> мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения", - отметил он.

Сальдо также сообщил, что за сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на 4 м. По последним данным, с начала спасательной операции из попавших в зону подтопления населенных пунктов были эвакуированы почти 8 тыс. человек, в том числе 581 ребенок и 280 маломобильных граждан. 2 тыс. из них находятся в пунктах временного размещения. В больницы были доставлены 107 человек.

В регионе активно продолжается кампания по вакцинации от опасных заболеваний. За сутки были привиты 420 человек, всего - 1,8 тыс.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в результате подтоплений из-за ЧП на Каховской ГЭС выросло до 29. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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