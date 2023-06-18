В КБР ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым усилением ветра

На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок

НАЛЬЧИК, 18 июня. /ТАСС/. Шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сильные дожди с градом ожидаются в ближайшие три дня в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"С 12:00-14:00 18 июня и далее до конца суток, а также 19 и 20 июня местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.