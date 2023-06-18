На Волге сел на мель круизный теплоход

Никто не пострадал

АСТРАХАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Речной круизный теплоход, следовавший по Волге из Перми в Астрахань, со 186 пассажирами на борту, среди которых 35 детей, сел на мель. Никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", следовавший по маршруту Пермь - Астрахань. На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек экипажа. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что теплоход не получил повреждений, утечки нефтепродуктов нет. Его планируют снять с мели буксиром, который уже следует на место происшествия.