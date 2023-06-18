Силы ПВО РФ сбили пять снарядов HIMARS и ракету Storm Shadow в Херсонской области

Как сообщили в экстренных службах, информация о жертвах и разрушениях уточняется

ГЕНИЧЕСК, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли города левобережья Херсонской области, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять снарядов HIMARS и, предположительно, одну ракету Storm Shadow, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Таврийск, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. По населенному пункту Лазурное [ВСУ выпустили] семь ракет из РСЗО HIMARS. Средствами ПВО пять ракет были сбиты. По населенному пункту Партизаны - две ракеты, предположительно, Storm Shadow, средствами ПВО одна ракета была сбита. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

Днем ранее из ствольной артиллерии и РСЗО украинские войска обстреляли Днепряны, Саги, Корсунку, Казачьи Лагеря и Песчановку.