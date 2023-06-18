В Северной Осетии нашли тело сорвавшейся со смотровой площадки туристки

Инцидент произошел в районе селения Калух

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. Тело туристки из Минеральных Вод, которая сорвалась со смотровой площадки во время экскурсии в горах Северной Осетии, найдено. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"18 июня в 11:10 примерно в 2,5 км ниже "Чертова моста", в районе селения Калух, спасатели обнаружили тело женщины, сорвавшейся с обрыва в реку Урух", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к поисковым работам от МЧС России были привлечены 19 спасателей пожарно-спасательной части № 9 и 4 спасателя Северо-осетинского поисково-спасательного отряда.

В управлении сообщили, что жительница Минеральных Вод сорвалась в реку со смотровой площадки во время экскурсии в Дигорское ущелье. На место для проведения поисковых работ был направлен отряд спасателей.