Сальдо сообщил об обстреле ВСУ ПВР в Херсонской области

Информация о пострадавших уточняется

ГЕНИЧЕСК, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе Херсонской области, информация о пострадавших уточняется. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) ПВР эвакуированных в пгт. Лазурное Скадовского муниципального округа и двумя ракетами (одна сбита) - жилой сектор пгт. Рыково (Партизаны) Генического муниципального округа. Повреждено здание ПВР в Лазурном и частные жилые дома в Партизанах. Информация по пострадавшим уточняется", - написал Сальдо.

Ранее военно-гражданская администрация города Голая Пристань, который попал в зону подтоплений в результате ЧС на Каховской ГЭС, сообщала, что ВСУ выпустили два кассетных заряда, содержащих мины "Лепесток", по эвакуационному пункту, находящемуся в городе. Отмечалось, что эвакуационный пункт был разрушен, однако жертв удалось избежать.