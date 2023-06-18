В Таиланде охранники одного из баров избили россиянина, заподозрив его в неоплате счета

Туриста доставили в полицию, где он написал заявление на нападавших

БАНГКОК, 18 июня. /ТАСС/. Охранники одного из баров таиландского курортного города Паттайя избили российского туриста, заподозрив его в неоплате счета. Об этом в воскресенье сообщила газета Bangkok Post.

По данным полиции, инцидент произошел на улице Уокин-стрит. Свидетели инцидента утверждают, что пострадавший выпил несколько напитков в баре и ушел, не оплатив счет. Несколько охранников пошли за ним, после чего завязалась драка.

Россиянин был доставлен в полицейский участок, где он написал заявление на нападавших. Полиция в свою очередь приступила к изучению записей с камер видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства инцидента. Местные правоохранители напомнили владельцам заведений, что в случае неоплаты счетов туристами следует вызывать полицию и ни в коем случае не подвергать своих клиентов физическому насилию.