18 июня, 11:23

В Таиланде охранники одного из баров избили россиянина, заподозрив его в неоплате счета

Туриста доставили в полицию, где он написал заявление на нападавших

БАНГКОК, 18 июня. /ТАСС/. Охранники одного из баров таиландского курортного города Паттайя избили российского туриста, заподозрив его в неоплате счета. Об этом в воскресенье сообщила газета Bangkok Post.

По данным полиции, инцидент произошел на улице Уокин-стрит. Свидетели инцидента утверждают, что пострадавший выпил несколько напитков в баре и ушел, не оплатив счет. Несколько охранников пошли за ним, после чего завязалась драка.

Россиянин был доставлен в полицейский участок, где он написал заявление на нападавших. Полиция в свою очередь приступила к изучению записей с камер видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства инцидента. Местные правоохранители напомнили владельцам заведений, что в случае неоплаты счетов туристами следует вызывать полицию и ни в коем случае не подвергать своих клиентов физическому насилию. 

Теги:
ТаиландРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация