В Усть-Куте третий день ищут 16-летнюю девушку

СК возбудил дело

ИРКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту исчезновения в городе Усть-Куте Иркутской области шестнадцатилетней девушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Девушка утром 16 июня ушла из дома расклеивать листовки. "До настоящего времени ее местонахождение не установлено. По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД по Иркутской области ТАСС уточнили, что в поисках задействован личный состав уголовного розыска межмуниципального отдела полиции в Усть-Кутске, инспекторы ПДН, участковые, сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы, а также волонтеры. "Одна из последних камер в городе засняла девушку, которая шла в направлении моста. Поэтому к поиску подключена Государственная инспекция по маломерным судам для проверки акватории", - отметили в полиции.

По данным СК, утром 16 июня девушка выходила несколько раз со своего телефона в мессенджер, потом телефон стал недоступен. У одной из подруг были обнаружены ее личные вещи, которые она отдала ей на хранение 14 июня. Пропавшая на профилактических учетах не состоит, семья характеризуется положительно.