В Ивановской области загорелся склад с пленкой

Его площадь составила 600 кв. м

ТАСС, 18 июня. Пожар возник в воскресенье на складе с пленкой в селе Ново-Талицы Ивановской области, его площадь составила 600 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"18 июня в 12:35 мск от очевидца по системе 112 поступило сообщение о пожаре на открытой площадке по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, стр. 5. Происходит горение пленки на открытой площадке и ангара на площади 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожару присвоен второй уровень сложности. Погибших и пострадавших нет. "К тушению пожара привлекается 59 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек и 12 единиц техники", - добавили в ведомстве.