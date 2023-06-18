18 июня, 10:54

Под Астраханью нашли пропавших при прогулке на катере туристов

Они не пострадали

АСТРАХАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили пропавших во время прогулки на катере в районе базы отдыха в Камызякском районе Астраханской области троих жителей Москвы, медицинская помощь им не требуется. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Астраханской области.

"Граждане из Москвы обнаружены в раскатной части Каспийского моря (на выходе из Гандуринского банка), в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трое жителей Москвы, в том числе несовершеннолетний, утром 17 июня вышли на катере в районе базы отдыха "Капитан" в сторону поселка Станья и пропали, велись их поиски. 

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РоссияАстраханская область
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