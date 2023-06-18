18 июня, 12:17,
обновлено 18 июня, 12:48

В Татарстане при пожаре погибли три человека

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 18 июня. Пожар произошел в частном доме в деревне Саитово в Татарстане. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 13:17 18 июня поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, дом №21. Общая площадь пожара 100 кв. м. К сожалению, обнаружены тела троих погибших. Информация уточняется", - говорится в сообщении. Ранее в экстренных службах сообщали о шести погибших, среди которых могут быть дети. 

В 14:15 открытое горение ликвидировали. К тушению пожара привлекли 43 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 15 человек и 5 единиц техники.

В прокуратуре журналистам сообщили, что надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара.

В новость внесены изменения (15:47) - уточняется число погибших.
  

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РоссияТатарстан
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