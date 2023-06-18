На Кубани количество подтопленных дождями дворов сократилось почти вдвое

В двух районах края ввели режим ЧС

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Подтопленными в трех районах Краснодарского края после ливней остаются более 100 дворовых территорий. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"Об обстановке, сложившейся на Кубани в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений, по состоянию на 15:00 18 июня: в четырех населенных пунктах трех муниципальных образований (Лабинский, Кавказский и Усть-Лабинский) остаются подтоплены 108 придомовых территорий. В домовладениях воды нет", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе Краснодарского края, в свою очередь, отметили, что в Лабинском и Кавказском районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

В ночь на 17 июня на Кубани вновь прошли сильные дожди. В субботу сообщалось, что оказались подтоплены 492 придомовые территории, в 94 домах находилась вода. В регионе до 19 июня действует штормовое предупреждение.

По состоянию на утро 18 июня сообщалось, что подтопленными были 183 придомовых территории, ликвидация последствий продолжалась.