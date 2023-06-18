Прокуратура возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в банке Астаны

Задержанный с 2013 года состоит на учете в наркодиспансере

АСТАНА, 18 июня. /ТАСС/. Прокуратура казахстанской столицы возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в банковском отделении Kaspi Bank. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В воскресенье вооруженный мужчина взял в заложники семерых сотрудников банковского отделения в центре города. В результате проведенного полицией штурма преступник был задержан и позже помещен в изолятор, все заложники освобождены. Никто не пострадал.

"По данному факту начато досудебное расследование по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса (захват заложников). Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

По сведениям прокуратуры, преступление совершил уроженец Жамбылской области Мурадов А. 1993 года рождения. Мужчина с 2013 года состоит на учете в наркодиспансере.