18 июня, 14:18

В Татарстане СК возбудил уголовное дело после пожара с семью погибшими

© МЧС России/ ТАСС

При ЧП умерли четверо детей

ТАСС, 18 июня. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело после гибели на пожаре в селе Саитово семи человек, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по региону.

"В результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияТатарстан
© Информационное агентство ТАСС
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