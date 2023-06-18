В Татарстане СК возбудил уголовное дело после пожара с семью погибшими

При ЧП умерли четверо детей

ТАСС, 18 июня. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело после гибели на пожаре в селе Саитово семи человек, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по региону.

"В результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.