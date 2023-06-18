ВСУ обстреляли три населенных пункта Курской области

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

ТАСС, 18 июня. Вооруженные силы Украины в воскресенье подвергли обстрелу три населенных пункта Курской области, повреждены сахарный завод и линия электропередачи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"Три населенных пункта Глушковского района подверглись обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет", - написал он.

По словам губернатора, в селах Теткино и Попово-Лежачи зафиксировали 10 прилетов, есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали. "В поселке Глушково - больше 10 прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта обесточена. Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению", - сообщил губернатор, отметив, что подомовой обход продолжается.