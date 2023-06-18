18 июня, 14:45
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли три населенных пункта Курской области

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

ТАСС, 18 июня. Вооруженные силы Украины в воскресенье подвергли обстрелу три населенных пункта Курской области, повреждены сахарный завод и линия электропередачи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

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"Три населенных пункта Глушковского района подверглись обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет", - написал он.

По словам губернатора, в селах Теткино и Попово-Лежачи зафиксировали 10 прилетов, есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали. "В поселке Глушково - больше 10 прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта обесточена. Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению", - сообщил губернатор, отметив, что подомовой обход продолжается. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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