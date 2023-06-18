В Ганновере эвакуировали 8,1 тыс. человек после обнаружения бомбы времен Второй мировой

Речь идет о снаряде британского производства, вес которого оценивается в полтонны

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек эвакуированы в воскресенье в связи с операцией по обезвреживанию снаряда времен Второй мировой войны в германском городе Ганновер (административный центр Нижней Саксонии). Об этом сообщила в Twitter местная пожарная служба.

Эвакуация в городском районе Залькамп началась в 09:00 (10:00 мск). Свои дома пришлось покинуть примерно 8,1 тыс. жителей в радиусе 1 км от места, где нашли снаряд.

Речь идет об авиабомбе британского производства со взрывателем замедленного действия. Ее вес оценивается в полтонны. После изучения снаряда эксперты приняли решение взорвать его на месте. Предварительно бомбу обложили мешками, наполненными водой, с целью сдержать взрывную волну и не допустить воспламенения сухой травы. Как ожидается, взорвут ее в воскресенье вечером.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров - фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.