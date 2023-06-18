18 июня, 15:06,
обновлено 18 июня, 15:52

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

Эпицентр находился в 315 км от города Нукуалофа с населением около 22,4 тыс. человек

ТАСС, 18 июня. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у побережья Королевства Тонга в 04:04 понедельника по местному времени. Об этом в воскресенье сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 315 км к югу от столицы Королевства Тонга - города Нукуалофа с населением около 22,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее у берегов королевства было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.

В новость были внесены изменения (18:52 мск) - приводится информация о втором землетрясении. 

Теги:
Тонга
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация