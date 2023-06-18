У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

Эпицентр находился в 315 км от города Нукуалофа с населением около 22,4 тыс. человек

ТАСС, 18 июня. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у побережья Королевства Тонга в 04:04 понедельника по местному времени. Об этом в воскресенье сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 315 км к югу от столицы Королевства Тонга - города Нукуалофа с населением около 22,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее у берегов королевства было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.

В новость были внесены изменения (18:52 мск) - приводится информация о втором землетрясении.