Экс-начальника полиции на Ставрополье подозревают в хищении при оплате работы техперсонала

Его арестовали

ПЯТИГОРСК, 18 июня. /ТАСС/. Бывшего начальника одного из отделов МВД по Петровскому городскому округу в Ставропольском крае подозревают в мошенничестве на более чем 3,6 млн рублей при оплате работы технического персонала, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК России по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника тыла ОМВД по Петровскому городскому округу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. ст. 159 "Мошенничество в особо крупном размере", - сообщили в управлении.

Согласно данным следствия, с апреля 2017 года сотрудник полиции заключал контракты с индивидуальным предпринимателем на уборку административного здания и территории отдела полиции на общую сумму более 4,7 млн рублей, из которых более 1 млн рублей потратили на оплату работы технического персонала, а остальные более 3,6 млн рублей похитили подозреваемый и предприниматель. Деньгами они распорядились по своему усмотрению. Индивидуального предпринимателя также подозревают в мошенничестве.

Уголовное дело возбудил СК России по материалам краевых управлений ФСБ и МВД России. Бывшего сотрудника полиции арестовали.