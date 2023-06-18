В ДНР сообщили об обстреле двух населенных пунктов из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено 20 ракет

ДОНЕЦК, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Озеряновку и Михайловку в Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив по населенным пунктам в сумме 20 ракет.

Об этом сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> Озеряновка, выпущено 10 ракет из РСЗО; Михайловка, выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстрел произошел в 18:20 мск.