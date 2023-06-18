Во Владикавказе из-за ливня подтопило дома

Спасатели организовали эвакуацию людей

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. Домовладения подтопило во Владикавказе из-за сильного ливня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В результате комплекса неблагоприятных погодных явлений, прошедшего 18 июня, ряд населенных пунктов республики получил повреждения линий передачи и оказались подтопленными частные домовладения", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС организовали эвакуацию людей из автомобилей и домов. Также в разных районах города повалило деревья.

Службы экстренного реагирования в составе 11 человек и 4 единицы техники задействовали в ремонтно-восстановительных работах для оперативного восстановления подачи электроэнергии.

От МЧС России к ликвидации последствий комплекса неблагоприятных погодных явлений привлекли 12 единиц техники и 46 человек личного состава.