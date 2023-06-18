Захватившему заложников в отделении банка Астаны грозит до 12 лет заключения

В МВД республики сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о захвате заложника, отметив, что иные данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат

АСТАНА, 18 июня. /ТАСС/. Лишение свободы на срок от 7 до 12 лет грозит мужчине, который захватил заложников в отделении банка Kaspi Bank в столице Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Ранее прокуратура города информировала, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса (захват заложника). "[Часть 2 статьи 261] предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой", - пояснили в министерстве внутренних дел.

В ведомстве также отметили, что иные данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат.

В воскресенье вооруженный мужчина 1993 года рождения взял в заложники семерых сотрудников банковского отделения в центре города. В результате проведенного полицией штурма злоумышленник был задержан и позже помещен в изолятор, все заложники освобождены. Никто не пострадал. Задержанный с 2013 года состоит на учете в наркодиспансере.