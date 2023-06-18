В отношении члена Общественной палаты составили протокол о мелком хулиганстве за авиадебош

Павел Красноруцкий подтвердил, что употреблял алкоголь в самолете, но заявил об отсутствии конфликта и драки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Протокол о мелком хулиганстве составили в отношении члена Общественной палаты России и председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, который пьяным устроил дебош на борту самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне на борту самолета Ханты-Мансийск - Москва. Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи и член Общественной палаты, нецензурно высказывался в отношении бортпроводников и отказывался выполнить их требования", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что командир воздушного судна доложил о произошедшем конфликте. В аэропорту Шереметьво Красноруцкого задержали и доставили в отдел полиции. "В отношении нарушителя составлен протокол по статье о мелком хулиганстве", - добавил представитель правоохранительных органов. Санкция статьи предусматривает штраф или административный арест на 15 суток. Предварительно установлено, что Красноруцкий в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

Официальным комментарием ТАСС пока не располагает.

Со своей стороны Красноруцкий подтвердил Telegram-каналу Baza, что действительно употреблял алкоголь в самолете, но конфликта и драки не было. "Точно никто ни у кого виски не требовал, ни с кем не дрался. Наверное, что неправильно было, - мы громко разговаривали и, наверное, мешали. А потом мы приземлились, сотрудники полиции встретили и составили протокол за противоправное нарушение", - сказал он.