18 июня, 16:08,
обновлено 18 июня, 16:48

Во Владикавказе из-за сильных ливней ввели режим ЧС

© Пресс-служба администрации Владикавказа/ ТАСС

В городе подтопило дома

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. Режим ЧС ввели во Владикавказе из-за сильных ливней, сообщили в Telegram-канале администрации местного самоуправления города.

"В администрации местного самоуправления Владикавказа проходит экстренное заседание комиссии ЧС под председательством главы администрации Вячеслава Мильдзихова. По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Режим ЧС также ввели в Пригородном районе Северной Осетии. Как сообщалось ранее, ливни спровоцировали сход селевого потока. Дома затопило в Верхней Санибе и Октябрьском. 

В городе руководящий состав мэрии переведен на круглосуточный режим работы.

Сотрудники МВД ограничили движение транспорта во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии.

18 июня из-за сильного ливня в городе подтопило дома, сотрудники МЧС организовали эвакуацию людей. Также в разных районах города повалило деревья. Службы экстренного реагирования задействовали в ремонтно-восстановительных работах для возобновления подачи электроэнергии.

От МЧС России к ликвидации последствий комплекса неблагоприятных погодных явлений привлекли 12 единиц техники и 46 человек личного состава. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
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