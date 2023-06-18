В Стамбуле задержали участников незаконной ЛГБТ-акции

Губернатор города Давут Гюль ранее запретил проведение в городе акций в рамках "Месяца гордости"

СТАМБУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Полиция Стамбула в воскресенье задержала десятки участников незаконной ЛГБТ-акции, на которую они собирались в районе центральной площади Таксим. Об этом сообщил телеканал Sozcu, отметив, что в барах в районе Таксим и туристической улицы Истикляль, где обычно собираются представители ЛГБТ-сообщества, прошли полицейские рейды.

Телекомпания отметила, что губернатор Стамбула Давут Гюль запретил проведение в городе акций в рамках "Месяца гордости", которые в июне в некоторых странах, в том числе в Турции, организовало международное ЛГБТ-движение. В связи с этим в воскресенье были закрыты расположенные вблизи Таксима станции метро, а ведущие к площади улицы и переулки перекрыты.

Власти Турции в последние годы не разрешают проведение ЛГБТ-акций в стране, мотивируя это тем, что пропаганда нетрадиционных отношений противоречит исламу. В 2021 году Турция, первой ратифицировавшая подписанную в 2011 году Стамбульскую конвенцию Совета Европы, также первой вышла из нее по аналогичным причинам. "ЛГБТ-повестка" была одной из основных в предвыборной кампании в Турции в связи с проводившимися в мае в стране парламентскими и президентскими выборами. Переизбранный на новый срок президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на каждом предвыборном митинге обвинял оппозицию в пропаганде нетрадиционных отношений, заявляя, что жителям Турции чужды эти идеи.