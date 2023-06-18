18 июня, 16:19

На Украине заявили, что нацпарки у берегов Днепра превращаются в пустыню из-за ухода воды

Убытки для парка "Великий Луг" составили более 15 млрд гривен, а для парка "Каменская Сечь" - более 73 млрд, отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Обмеление Каховского водохранилища и снижение уровня воды в Днепре ведут к опустыниванию национальных парков Украины. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, опубликовав фотографии обширных территорий, покрытых засохшей грязью.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий, и они колоссальные. Для нацпарка "Великий Луг" - более 15 млрд гривен, [для парка] "Каменская Сечь" - более 73 млрд гривен", - приводит его слова агентство Укринформ. Прогнозируется, что "площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров, практически вдвое". По словам министра, "это увеличит риск засух и экстремальных погодных явлений". 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация