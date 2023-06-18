Во Владикавказе из-за ливней в жилом районе сошел сель

Перекрыли 50 м дороги

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. В микрорайоне Южный во Владикавказе сошел сель. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

"У поселка Южный сошел сель, который перекрыл 50 м дороги. На месте работает спецтехника", - сказал собеседник агентства.

При мэрии города создадут комиссию, которая оценит ущерб, нанесенный стихией.

Селевой поток также сошел из-за ливней в Пригородном районе Северной Осетии, сообщили в администрации местного самоуправления района.

"Ливни сегодня спровоцировали сход селевого потока. Дома затопило в Верхней Санибе и Октябрьском. Пока не принято решение, но обсуждается вопрос о введении в районе режима ЧС", - сказал собеседник агентства.

Из-за ливня 18 июня во Владикавказе ввели режим ЧС. В городе подтопило дома, сотрудники МЧС организовали эвакуацию людей. Также в разных районах города повалило деревья. Службы экстренного реагирования задействовали в ремонтно-восстановительных работах для возобновления подачи электроэнергии.